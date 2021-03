Sputnik | il vaccino anti covid russo | arriverà in Italia

(Di sabato 20 marzo 2021) Alessandro Nunziati . A Roma per la precisione, all’Istituto Spallanzani, dove verrà avviata la sperimentazione del farmaco, in attesa dell’eventuale via libera di Ema e Aifa. Ad annunciarlo è stato il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti durante una vista all’hub vaccinale all’Auditorium. “Tra qualche giorno verrà stipulato un Impronta Unika - Alimenta La Salute e Il Benessere.

Advertising

Agenzia_Ansa : Il presidente della Regione Lazio Nicola Zingaretti annuncia un accordo con l'ospedale Spallanzani per sperimentare… - Corriere : A San Marino fra i pionieri del vaccino Sputnik: «Ci fidiamo» - tg2rai : In attesa dell'autorizzazione dell'Ema, partirà all'Istituto #Spallanzani di #Roma una sperimentazione scientifica… - russo_sergio : RT @DAVIDPARENZO: Mi sapete spiegare perché c’è una continua campagna a favore dello #Sputnik (che ancora nessuno ha validato) e invece vi… - annalaurabar : RT @DAVIDPARENZO: Mi sapete spiegare perché c’è una continua campagna a favore dello #Sputnik (che ancora nessuno ha validato) e invece vi… -

Ultime Notizie dalla rete : Sputnik vaccino

Il Sole 24 ORE

"Non abbiamo visto alcun segnale di interesse qui in Gran Bretagna per ilrusso, ma se ci sarà interesse, ovviamente reagiremo", ha detto Kelin.allo Spallanzani di Roma. Al via la sperimentazione per testare l'efficacia contro le variantiSaranno ancora lunghi i tempi prima che l'Agenzia europea del farmaco (Ema) possa concludere la revisione del vaccino russo anti-Covid Sputnik V. Lo ha ...Sul fronte vaccini bisogna “ricominciare a correre”. Lo afferma il ministro della Salute, Roberto Speranza, prima nel corso di un’intervista rilasciata al quotidiano La Stampa e in seguito in un inter ...