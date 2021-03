Spezia, Ricci: «Nazionale? on ho dormito ma non penso all’Europeo» (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci ha parlato nel prepartita contro il Cagliari. Ecco le sue parole a SkySport Il centrocampista dello Spezia Matteo Ricci ha parlato nel prepartita contro il Cagliari ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole CONVOCAZIONE – «Stanotte non ho dormito è una emozione incredibile, non ci credevo è una gioia». PASSATO – «Non rimpiango nulla del mio percorso, dalla Serie C alla serie B, mi godo ogni partita e do il massimo». EUROPEO – «Non penso all’Europeo ma alla partita di oggi». Leggi su Calcionews24.com Leggi su calcionews24 (Di sabato 20 marzo 2021) Il centrocampista delloMatteoha parlato nel prepartita contro il Cagliari. Ecco le sue parole a SkySport Il centrocampista delloMatteoha parlato nel prepartita contro il Cagliari ai microfoni di SkySport. Ecco le sue parole CONVOCAZIONE – «Stanotte non hoè una emozione incredibile, non ci credevo è una gioia». PASSATO – «Non rimpiango nulla del mio percorso, dalla Serie C alla serie B, mi godo ogni partita e do il massimo». EUROPEO – «Nonma alla partita di oggi». Leggi su Calcionews24.com

