Spezia, Italiano: «Volevamo vincere. Salvezza? 29 punti non sono tanti»

Vincenzo Italiano, tecnico dello Spezia, ha parlato ai microfoni di Sky Sport dopo il match contro il Cagliari.

VITTORIA – «Siccome era più di un mese che non vincevamo ci tenevamo tanto a farlo. Soffrire in questo modo negli ultimi 5-10 minuti non è normale, ci tenevamo tantissimo a tornare alla vittoria. sono tre punti che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti. I punti sono pochi, dietro come era logico iniziano ad andare forte e a fare risultato. Toccava a noi farlo altrimenti diventava un problema».

