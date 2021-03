Spezia-Cagliari, Zoet: “Vittoria importante, fondamentale prima della sosta. La mia parata? Rispondo così” (Di sabato 20 marzo 2021) Il numero uno dello Spezia, dopo il successo contro il Cagliari.A margine del successo del "Picco", contro il Cagliari, l'estremo difensore bianconero, Jeroen Zoet, protagonista assoluto della sfida contro il Cagliari, ai microfoni del canale ufficiale del club ligure nel corso del post partita, ha commento così la Vittoria importantissima in chiave salvezza, della compagine di Italiano."E' bellissimo, per noi oggi erano molto importanti i tre punti e ora possiamo andare avanti. Il Cagliari ci era vicino, ma ora possiamo andare avanti con un margine maggiore e fare ciò che dobbiamo. Alla fine siamo stati un po' fortunati, sul gol in fuorigioco, ma sono molto contento per chi lavora allo Spezia e per i ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Il numero uno dello, dopo il successo contro il.A margine del successo del "Picco", contro il, l'estremo difensore bianconero, Jeroen, protagonista assolutosfida contro il, ai microfoni del canale ufficiale del club ligure nel corso del post partita, ha commentolaimportantissima in chiave salvezza,compagine di Italiano."E' bellissimo, per noi oggi erano molto importanti i tre punti e ora possiamo andare avanti. Ilci era vicino, ma ora possiamo andare avanti con un margine maggiore e fare ciò che dobbiamo. Alla fine siamo stati un po' fortunati, sul gol in fuorigioco, ma sono molto contento per chi lavora alloe per i ...

