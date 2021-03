Spezia-Cagliari, Italiano: “Ci prendiamo i 3 punti, c’era grande voglia di vincere. Sofferenza nel finale? Rispondo così” (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dello Spezia, dopo il successo del "Picco".A margine della vittoria interna contro il Cagliari di Semplici, il tecnico della compagine ligure, Vincenzo Italiano, nel corso del post-gara, intervistato ai microfoni di "Sky Sport, ha analizzato così la vittoria contro la compagine sarda, ferma al terzultimo posto dopo il ko per 2-1 al "Picco". Di seguito le parole del coach bianconero."Era più di un mese che non vincevamo, ci tenevamo a farlo: in vantaggio di due gol, soffrire in quel modo negli ultimi 5-10' non è normale. Sono tre punti importanti, che arrivano dopo un periodo non bello e ce li prendiamo tutti. Dietro in classifica iniziano ad andare forte, i 29 punti continuano ad essere pochi".SOFFRIRE MENO - "È una questione difficile, è il momento più ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dello, dopo il successo del "Picco".A margine della vittoria interna contro ildi Semplici, il tecnico della compagine ligure, Vincenzo, nel corso del post-gara, intervistato ai microfoni di "Sky Sport, ha analizzatola vittoria contro la compagine sarda, ferma al terzultimo posto dopo il ko per 2-1 al "Picco". Di seguito le parole del coach bianconero."Era più di un mese che non vincevamo, ci tenevamo a farlo: in vantaggio di due gol, soffrire in quel modo negli ultimi 5-10' non è normale. Sono treimportanti, che arrivano dopo un periodo non bello e ce litutti. Dietro in classifica iniziano ad andare forte, i 29continuano ad essere pochi".SOFFRIRE MENO - "È una questione difficile, è il momento più ...

