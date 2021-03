Spezia-Cagliari 2-1, Maggiore regala tre punti pesantissimi ai liguri (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo 90 minuti al cardiopalma, lo Spezia porta a casa tre punti pesantissimi in chiave salvezza e inguaia il Cagliari Partita cruciale per entrambe le squadre che non possono permettersi di regalare punti ad una diretta contendente per la salvezza. Ciò lo si intravede nel gioco, con le squadre attentissime a non lasciare campo agli avversari. Leggermente meglio lo Spezia che regala sprazzi di quel bel gioco che sembrava perduto dopo la storica vittoria col Milan. Il Cagliari tiene bene in fase difensiva con Godin che giganteggia nei duelli individuali facendo valere tutta la sua esperienza. L’unica vera occasione è per lo Spezia sul finire di tempo quando Piccoli, servito con una splendida rabona di Farias, ... Leggi su zon (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo 90 minuti al cardiopalma, loporta a casa trein chiave salvezza e inguaia ilPartita cruciale per entrambe le squadre che non possono permettersi diread una diretta contendente per la salvezza. Ciò lo si intravede nel gioco, con le squadre attentissime a non lasciare campo agli avversari. Leggermente meglio lochesprazzi di quel bel gioco che sembrava perduto dopo la storica vittoria col Milan. Iltiene bene in fase difensiva con Godin che giganteggia nei duelli individuali facendo valere tutta la sua esperienza. L’unica vera occasione è per losul finire di tempo quando Piccoli, servito con una splendida rabona di Farias, ...

Advertising

ZZiliani : Al pronti-via dei match con Cagliari, Spezia e Sassuolo ci sono stati tre falli da rosso di #Ronaldo, #Frabotta e… - capuanogio : L'#Inter dal Torino al Torino (20 partite): Torino ? @ Sassuolo ? Bologna ? @ Cagliari ? Napoli ? Spezia ? @ Veron… - WhoScored : ?? Federico Chiesa's last five appearances for Juventus: ?? Cagliari ??? ?? FC Porto ?? ?? Lazio ??? ?? Spezia ? ?? Veron… - Italpress : Spezia-Cagliari 2-1, liguri tornano alla vittoria - Sportellate_it : Lo Spezia fa un passo decisivo verso la salvezza, il Cagliari torna a vedere i fantasmi da vicino. -