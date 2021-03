Spezia-Cagliari 2-1, le pagelle di CalcioWeb: la squadra di Italiano vola verso l’obiettivo salvezza [FOTO] (Di sabato 20 marzo 2021) Si è concluso un fondamentale scontro valido per la salvezza, nella sfida della 28esima giornata del campionato di Serie A sono scese in campo Spezia e Cagliari. Partita dai due volti, la squadra di Italiano ha giocato bene, nel finale la compagine di Semplici ha fallito occasioni veramente incredibili, è quanto emerso anche dalle pagelle pubblicate dalla redazione di CalcioWeb. Nel primo tempo la partita è equilibrata, ma svolta nella ripresa. Al 49? i padroni di casa passano in vantaggio con Piccoli. La reazione del Cagliari non si fa attendere, due grandissime occasioni nel giro di pochi minuti. Prima Zoet è miracoloso, poi Simeone si divora il pareggio su assist di Joao Pedro. Lo Spezia ne approfitta e trova il raddoppio ... Leggi su calcioweb.eu (Di sabato 20 marzo 2021) Si è concluso un fondamentale scontro valido per la, nella sfida della 28esima giornata del campionato di Serie A sono scese in campo. Partita dai due volti, ladiha giocato bene, nel finale la compagine di Semplici ha fallito occasioni veramente incredibili, è quanto emerso anche dallepubblicate dalla redazione di. Nel primo tempo la partita è equilibrata, ma svolta nella ripresa. Al 49? i padroni di casa passano in vantaggio con Piccoli. La reazione delnon si fa attendere, due grandissime occasioni nel giro di pochi minuti. Prima Zoet è miracoloso, poi Simeone si divora il pareggio su assist di Joao Pedro. Lone approfitta e trova il raddoppio ...

