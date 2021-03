Spezia-Cagliari 2-1, Italiano: “La vittoria ci mancava, ma ventinove punti ancora pochi” (Di sabato 20 marzo 2021) “La vittoria mancava da un mese e ci tenevamo a festeggiare. Ma i nostri ventinove punti sono ancora pochi, dietro di noi iniziano ad andare forte e fare risultato. Oggi ci siamo fatti trovare pronti”. Così il tecnico dello Spezia Vincenzo Italiano ha parlato dopo la vittoria per 2-1 contro il Cagliari. Piccoli e Maggiore firmano le due reti, poi la reazione sarda nel recupero con il gol di Joao Pedro annullato dal var per fuorigioco: “Quello nel finale di oggi è il momento più complicato per la difesa – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ma a parte gli ultimi minuti, la squadra ha fatto una grande partita contro una squadra forte. Ora dobbiamo andare avanti, la squadra non perde fiducia e vogliamo ... Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) “Lada un mese e ci tenevamo a festeggiare. Ma i nostrisono, dietro di noi iniziano ad andare forte e fare risultato. Oggi ci siamo fatti trovare pronti”. Così il tecnico delloVincenzoha parlato dopo laper 2-1 contro il. Piccoli e Maggiore firmano le due reti, poi la reazione sarda nel recupero con il gol di Joao Pedro annullato dal var per fuorigioco: “Quello nel finale di oggi è il momento più complicato per la difesa – ha detto il tecnico ai microfoni di Sky Sport – Ma a parte gli ultimi minuti, la squadra ha fatto una grande partita contro una squadra forte. Ora dobbiamo andare avanti, la squadra non perde fiducia e vogliamo ...

