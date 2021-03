Spezia-Cagliari 2-1, gol di Gaston Pereiro: riaperta la sfida del Picco (VIDEO) (Di sabato 20 marzo 2021) Gaston Pereiro riapre il match del Picco tra Spezia e Cagliari. Nella gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il centrocampista uruguaiano approfitta di una sponda di Daniele Rugani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per depositare in rete la palla a pochi passi dalla porta difesa da Zoet. Il finale di partita, adesso, sarà davvero infuocato con i sardi che andranno a caccia del pareggio. Ecco il VIDEO della marcatura. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021)riapre il match deltra. Nella gara valevole per la ventottesima giornata del campionato di Serie A 2020/2021 il centrocampista uruguaiano approfitta di una sponda di Daniele Rugani sugli sviluppi di un calcio d’angolo, per depositare in rete la palla a pochi passi dalla porta difesa da Zoet. Il finale di partita, adesso, sarà davvero infuocato con i sardi che andranno a caccia del pareggio. Ecco ildella marcatura. SportFace.

