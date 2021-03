“Speravo de morì prima” | la serie su Totti fa il record di ascolti su Sky ed eguaglia Il Papa di Sorrentino

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 marzo 2021)come ilde, laSky Original sull’ex capitano della Roma, ieri ha fatto il debutto vincente su Sky. Il primo episodio, infatti, è stato visto da 500.000 spettatori medi (comprensivo di Primissime). Un “dato che va adre l’ottima performance di un’altra attesissimaSky Original, ‘The New Pope’ del Premio Oscar Paolo”, riferiscono da Sky. La media dei primi due episodi ha superato i 472.000 spettatori. In particolare, il secondo episodio ha ottenuto oltre 444.000 spettatori medi, con una permanenza al 62%, nettamente superiore a tutte leOriginal dal 2020 a oggi. Sui Social, ieri sera sia #che #Spalletti sono entrati per tutta la ...