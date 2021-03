Speravo de morì prima, 500mila spettatori medi su Sky per il debutto della serie su Francesco Totti (Di sabato 20 marzo 2021) Ottimo debutto di Speravo de morì prima su Sky: la serie su Francesco Totti è stata vista da 500mila spettatori medi con una permanenza della serata al 62% e un buonissimo riscontro sui social. Speravo de morì prima al suo debutto su Sky è stata vista da 500mila spettatori medi: la serie su Francesco Totti - con Pietro Castellitto - ha avuto una permanenza della serata al 62%, superiore a tutte le Sky original dal 2020 a oggi. I primi due episodi sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW C'è l'epica del ... Leggi su movieplayer (Di sabato 20 marzo 2021) Ottimodidesu Sky: lasuè stata vista dacon una permanenzaserata al 62% e un buonissimo riscontro sui social.deal suosu Sky è stata vista da: lasu- con Pietro Castellitto - ha avuto una permanenzaserata al 62%, superiore a tutte le Sky original dal 2020 a oggi. I primi due episodi sono disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW C'è l'epica del ...

Advertising

cinemaniaco_fb : ?????????????? Speravo de morì prima, 500mila spettatori medi su Sky per il debutto della serie su Francesco Totti… - loveuxgoodbye : oggi mi inizio “speravo de morí prima” la serie sul capitano mio?????? - eia58 : RT @WazzaFit: Dopo “speravo de morí prima” in arrivo “grazie a Dio so nato in tempo pe vedemme ‘a Juve in B” - Notiziedi_it : ‘Speravo de morì prima’, Ribuoli e Bises raccontano il mito di Totti - StivaleDigitale : RT @Tecno_Corriere: Il menu si arricchisce di molti nuovi titoli. Sia in tv che sulle piattaforme streaming -