Speranza, firmata nuova urgente ordinanza: ecco cosa cambia (Di sabato 20 marzo 2021) Le Ordinanze entrano in vigore lunedì 22 marzo 2021. Il Ministro della Salute, Roberto Speranza, sulla base dei dati e delle indicazioni della Cabina di Regia del 19 marzo 2021, ha firmato nuove Ordinanze che andranno in vigore a partire da lunedì 22 Marzo prossimo. Le Ordinanze dispongono il passaggio in area arancione per le Regioni Sardegna e Molise. Prorogata l'ordinanza in scadenza relativa all'area rossa in Campania. I provvedimenti fanno salve eventuali misure più restrittive già adottate sui territori. Complessivamente, quindi, la ripartizione delle Regioni e Province Autonome nelle diverse aree in base ai livelli di rischio a partire dal 22 marzo 2021 è la seguente: Area gialla: Calabria, Liguria, Sicilia, Valle d'Aosta (alle Regioni in area gialla vengono applicate le stesse misure delle zone arancioni per effetto del Decreto del ...

