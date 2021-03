Speranza avverte: 'Solo con misure e sacrifici porteremo il virus sotto controllo' (Di sabato 20 marzo 2021) Nessuna illusione e nessuna scorciatoia: non siamo in un momento facile. L'impatto della variante inglese" del coronavirus Sars - CoV - 2 "in questo momento ha rialzato il numero dei contagiati e la ... Leggi su globalist (Di sabato 20 marzo 2021) Nessuna illusione e nessuna scorciatoia: non siamo in un momento facile. L'impatto della variante inglese" del coronaSars - CoV - 2 "in questo momento ha rialzato il numero dei contagiati e la ...

Advertising

globalistIT : In questo momento nel governo Draghi c'è l'opposizione filo-negazionista che continua a cavalcare il malconento. E… - speranza_viva : RT @bertero_g: Arriva messaggio da figlia adorata che mi avverte: a casa c'è la merenda! Mi precipito a tornare!?? - BibMarino : @ConteZero76 Dai, a me 'sta caccia a Speranza capro espiatorio mi pare squallida. Appunto, un ministro DEMOCRISTIAN… - Stefano19759505 : @robersperanza CRISANTI avverte IN ITALIA NON CE UNA SORVEGLIANZA SULLE VARIANTI! In breve:LO STATO SE NE FREGA DI… -