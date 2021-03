Sostanze nocive nella cannabis light. “E’ opera delle organizzazioni criminali” (Di sabato 20 marzo 2021) Cannabinoidi sintetici altamente nocivi sono presenti in alcune partite di cannabis light. Lo ha denunciato Luca Fiorentino, della ‘Cannabidiol distribution Srl’ (tra le prime aziende in Italia ad aver lanciato la cannabis in libera vendita) che ha segnalato alle forze dell’ordine i risultati del laboratorio analisi del Progetto Neutravel di Torino dove emerge la presenza nell’erba della sostanza MDMB-4en-PINACA. “Si tratta – racconta Fiorentino – di un cannabinoide sintetico che ha già provocato diversi decessi in tutto il mondo”. Infatti il campione sottoposto ad analisi con GC-MS è risultato: MDMB-4en-PINACA + CBD 6% + THC <0.2% C’è, secondo Fiorentino, chi ha interesse a diffondere questo tipo di cannabis. “Negli ultimi mesi diverse organizzazioni criminali hanno iniziato a ... Leggi su nuovasocieta (Di sabato 20 marzo 2021) Cannabinoidi sintetici altamente nocivi sono presenti in alcune partite di. Lo ha denunciato Luca Fiorentino, della ‘Cannabidiol distribution Srl’ (tra le prime aziende in Italia ad aver lanciato lain libera vendita) che ha segnalato alle forze dell’ordine i risultati del laboratorio analisi del Progetto Neutravel di Torino dove emerge la presenza nell’erba della sostanza MDMB-4en-PINACA. “Si tratta – racconta Fiorentino – di un cannabinoide sintetico che ha già provocato diversi decessi in tutto il mondo”. Infatti il campione sottoposto ad analisi con GC-MS è risultato: MDMB-4en-PINACA + CBD 6% + THC <0.2% C’è, secondo Fiorentino, chi ha interesse a diffondere questo tipo di. “Negli ultimi mesi diversehanno iniziato a ...

