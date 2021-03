Sorpresa alla Milano-Sanremo | il belga Stuyven stacca tutti e vince la 112 ma edizione

(Di sabato 20 marzo 2021) Lava al fiammingo Jesper. Il ciclista 28enne ha preceduto sul traguardo Caleb Ewan e Wout Van Aert., quarto Sagan davanti a Van der Poel, Colbrelli, migliore degli italiani, ottavo. Ilnon era favorito ma con una grande prova è riuscito a sorprendere i favoriti Alaphilippe, Van Aert e Van der Poel. Si pensava che potessero essere loro ad imporsi e avere una marcia in più rispettoconcorrenza, ma il fiammingo della Trek Segafredo, compagno di squadra di Nibali, ha sfruttando le marcature dei favoriti al termine della discesa del Poggio, piazzando la stoccata giusta. Un affondo secco ha consentito aldi guadagnare quei metri decisivi per portare a casa il suo primo successo in una grande Classica . Questi i piazzamenti ...

Advertising

sportli26181512 : Dalle ultime su Juve, Milan e Roma-Napoli alla sorpresa Stuyven: ascolta le notizie del giorno: Dalle ultime su Juv… - Erika71938929 : RT @Giusi67006171: @manocheamarezza purtroppo ogni nuovo episodio e una nuova sorpresa ma spero che si riprendano presto e che diano svolta… - Giusi67006171 : @manocheamarezza purtroppo ogni nuovo episodio e una nuova sorpresa ma spero che si riprendano presto e che diano s… - GoldenDuckITA : RT @FedCricket: ?????? Complimenti alla Royal Roma che a sorpresa ma con merito vince la tappa romana delle European Cricket Series e si quali… - FedCricket : ?????? Complimenti alla Royal Roma che a sorpresa ma con merito vince la tappa romana delle European Cricket Series e… -

Ultime Notizie dalla rete : Sorpresa alla

... è stata unaè successo quasi tutto all'improvviso'. E dopo anni è arrivato anche l'addio con la Roma. Com'è stato il giorno del suo addioRoma e come è stato poi il suo arrivo a Napoli?...L'avvicinamento a Juventus - Benevento, Fiorentina - Milan e Roma - Napoli, la vittoria in rimonta del Bologna a Crotone e il successo adi Jesper Stuyven112ª Milano - Sanremo. Ascolta (cliccando qui sopra) le notizie sportive più importanti della giornata. E non perdere la pagina di Gazzetta su Spotify! Calcio: tutte le ...La Milano-Sanremo a sorpresa va al fiammingo Jesper Stuyven. Il ciclista 28enne ha preceduto sul traguardo Caleb Ewan e Wout Van Aert., quarto Sagan davanti a Van der Poel, Colbrelli, migliore degli i ...Il pubblico ministero ha disposto poi la liberazione degli arrestati per l’assenza di precedenti specifici. Deferito anche un imprenditore ...