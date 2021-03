Sondaggi, l’effetto AstraZeneca allarga il partito No-Vax: il 60% ha dubbi sul vaccino svedese. Un italiano su cinque vuole rinunciare (Di sabato 20 marzo 2021) Non solo le disdette delle prenotazioni fino al 35% per il vaccino AstraZeneca: un Sondaggio di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri pubblicato oggi da La Stampa dice che il 60% degli italiani ha dubbi sul siero e uno su cinque vuole rinunciare alla profilassi. Sondaggi, l’effetto AstraZeneca allarga il partito No-Vax Appena dieci giorni fa, racconta La Stampa, il 60.4% della popolazione si diceva certa di volersi sottoporre all’inoculazione del vaccino. E il 20.2% era ancora indeciso, ma ben propenso a farsi immunizzare. Insomma un buon 80.0% si sentiva responsabilizzato e sicuro della strada da intraprendere per poter tornare a quella normalità quotidiana tanto ... Leggi su lanotiziagiornale (Di sabato 20 marzo 2021) Non solo le disdette delle prenotazioni fino al 35% per il: uno di Euromedia Research di Alessandra Ghisleri pubblicato oggi da La Stampa dice che il 60% degli italiani hasul siero e uno sualla profilassi.ilNo-Vax Appena dieci giorni fa, racconta La Stampa, il 60.4% della popolazione si diceva certa di volersi sottoporre all’inoculazione del. E il 20.2% era ancora indeciso, ma ben propenso a farsi immunizzare. Insomma un buon 80.0% si sentiva responsabilizzato e sicuro della strada da intraprendere per poter tornare a quella normalità quotidiana tanto ...

