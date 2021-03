SOCIAL / Barella festeggia il compleanno della sua Federica: “Tanti auguri moglie” (Di sabato 20 marzo 2021) Federica Schievenin ha festeggiato ieri i suoi 32 anni. Attraverso il profilo Instagram sono arrivati puntualissimi gli auguri di suo marito e centrocampista di Inter e Nazionale Italiana, Nicolò Barella. “Tanti auguri moglie” ha scritto Barella accanto a uno scatto che ritrae la coppia in primo piano. Golssip. Leggi su golssip (Di sabato 20 marzo 2021)Schievenin hato ieri i suoi 32 anni. Attraverso il profilo Instagram sono arrivati puntualissimi glidi suo marito e centrocampista di Inter e Nazionale Italiana, Nicolò. “” ha scrittoaccanto a uno scatto che ritrae la coppia in primo piano. Golssip.

Advertising

MatteDj23 : ma i coglioni di inter daily che dissero di hakimi barella lukaku eriksen e compagnia positivi? pascolano ancora liberamente sui social? - GruwFrequency : RT @SkySportNBA: NBA, Nicolò Barella e il suo idolo LeBron James: 'Ronaldo è come lui, Messi è Steph Curry' - Fprime86 : RT @SkySportNBA: NBA, Nicolò Barella e il suo idolo LeBron James: 'Ronaldo è come lui, Messi è Steph Curry' - e__chris : RT @SkySportNBA: NBA, Nicolò Barella e il suo idolo LeBron James: 'Ronaldo è come lui, Messi è Steph Curry' - SkySportNBA : NBA, Nicolò Barella e il suo idolo LeBron James: 'Ronaldo è come lui, Messi è Steph Curry' -