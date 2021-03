(Di sabato 20 marzo 2021)sfiora l’impresa, ma ad aggiudicarsi ladelnella sfida decisiva aè Eva. La ceca fa la differenza già alla partenza.è poi sfortunata perché è costretta a rallentare per evitare Charlotte Bankes e Julia Pereira De Sousa Mabileau, che erano cadute. Il divario conquindi cresce, e la bergamasca non riesce più a colmarlo. Persi tratta della terza sfera di cristallo, dopo quelle vinte nel 2017 e nel 2019. Sofia Belingheri e Raffaella Brutto erano uscite ai quarti di finale. Nella gara maschile, are è l’austriaco Alessandro Haemmerle, che si aggiudica anche la. Dietro di lui, l’americano Hagen Kearney e il francese Merlin ...

Advertising

ItaliaTeam_it : AARON PIGLIATUTTO ?? Primo nel PSL di Berchtesgaden, Aaron March conquista la Coppa del Mondo di snowboard parallel… - sportface2016 : #Snowboard, Coppa del Mondo a #Veysonnaz: vince Samkova davanti a Michela #Moioli - TgrAltoAdige : Una giornata che lo #snowboard azzurro e altoatesino ricorderanno a lungo. Dopo Roland Fischnaller? l'anno scorso,… - RaiSport : ?? #Snowboard: Impresa #March, vince la #Coppadelmondo generale e di specialità ?? - Dome689 : RT @Coninews: ?? S-T-R-A-T-O-S-F-E-R-I-C-O ?? Con il trionfo nel PSL di Berchtesgaden Aaron #March conquista i punti decisivi per portarsi a… -

Ultime Notizie dalla rete : Snowboard Coppa

... Roland Fischnaller, che proprio lo scorso anno aveva trionfato nelladi parallelo e in ... Mirko Felicetti è quinto, Roland Fischnaller ottavo a testimonianza di una Grande Italia nello...Tagsaaron marchdel mondoMirko Felicetti è quinto, Roland Fischnaller ottavo a testimonianza di una Grande Italia nello snowboard alpino ... Zogg si aggiudica la Coppa di PSL, mentre la Coppa di parallelo va alla tedesca ...Finali di Coppa del Mondo: è il giorno della grande sfida tra Pinturault (pettorale 1) e Odermatt (3), in palio la coppa generale e di specialità. CLICCA PER IL LIVE TIMING. CLICCA PER LA STARTLIST DE ...