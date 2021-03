Slovenia-Croazia: probabili formazioni e in tv (Di sabato 20 marzo 2021) Mercoledì 24 marzo si giocherà il match Slovenia-Croazia valido per le il turno di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Le due squadre del girone H si sfideranno alle ore 20.45 presso lo stadio Stožice in Lubiana. Slovenia-Croazia come si presentano le due squadre? La Croazia è senza dubbio favorita, ma non è una partita dall’esito scontato come potrebbe magari sembrare perché pure la Slovenia è una squadra forte tecnicamente, ordinata tatticamente e comunque in netta crescita, che fa del gruppo la propria forza. A tutto ciò poi si aggiungono alcuni campioni del calibro di Oblak e Ili?i?. Ci si aspetta quindi una partita molto combattuta in cui a fare la differenza saranno i dettagli. La squadra di casa si trova al 6° posto nella classifica del girone. Negli ultimi scontri ... Leggi su sport.periodicodaily (Di sabato 20 marzo 2021) Mercoledì 24 marzo si giocherà il matchvalido per le il turno di qualificazione ai Mondiali 2022 in Qatar. Le due squadre del girone H si sfideranno alle ore 20.45 presso lo stadio Stožice in Lubiana.come si presentano le due squadre? Laè senza dubbio favorita, ma non è una partita dall’esito scontato come potrebbe magari sembrare perché pure laè una squadra forte tecnicamente, ordinata tatticamente e comunque in netta crescita, che fa del gruppo la propria forza. A tutto ciò poi si aggiungono alcuni campioni del calibro di Oblak e Ili?i?. Ci si aspetta quindi una partita molto combattuta in cui a fare la differenza saranno i dettagli. La squadra di casa si trova al 6° posto nella classifica del girone. Negli ultimi scontri ...

Ultime Notizie dalla rete : Slovenia Croazia Viaggi e vacanze: si riparte dalle Canarie Tali Paesi sono: Austria, Belgio, Bulgaria, Cipro, Croazia, Danimarca (incluse isole Faer Oer e ... Polonia, Portogallo (incluse Azzorre e Madeira ), Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, ...

QUALIFICAZIONI MONDIALI 2021: L'ITALIA STACCA IL PASS PER I PLAY - OFF ... Ungheria, Svezia, Romania, Serbia, Polonia, Repubblica Ceca e Slovenia Le squadre già qualificate ai Mondiali 2021: Olanda (campione in carica) Spagna (nazione ospitante) Norvegia, Francia, Croazia, ...

Fase Finale Euro 21 Under 21: l’Italia in campo contro Repubblica Ceca, Spagna e Slovenia Gli azzurrini di Nicolato impegnati il 24 a Celje, il 27 e 30 marzo a Maribor. Missione importante per Zappa e compagni Si avvicina il momento del ritorno in campo in maglia azzurra di Zappa. Il gioca ...

