Sky Cinema Bourne | un canale dedicato per agente segreto della Cia

Da sabato 20 a venerdì 26 marzo Sky Cinema Collection (canale 303 di Sky) cambia nome e diventa Sky Cinema – Bourne. Un canale interamente dedicato all'ex agente segreto della Cia Jason Bourne, nato dalla penna di Robert Ludlum. In programmazione tutti i 5 titoli della saga, tra cui il pluripremiato agli Oscar®, The Bourne Ultimatum – il ritorno dello sciacallo, firmato da Paul Greengrass. Tutti i film saranno disponibili on demand su Sky e in streaming su NOW.Diretto da Doug Liman, THE Bourne IDENTITY (2002)...

