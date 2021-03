Simeone | “Delusione Champions alle spalle Abbiamo una Liga da provare a vincere”

(Di sabato 20 marzo 2021) Il tecnico dell’Atletico Madrid, Diego Pablo, ha parlato in conferenza stampa alla vigilia della sfida contro l’Alaves dove ha ha parlato anche dell’uscita di scena in Europa per mano del Chelsea: “Dopo l’eliminazione dallaLeague ci siamonati bene, ho visto comunque entusiasmo e voglia di fare bene nella squadra in vista di questa partita con l’Alaves. I calciatori che ci sono qui sono professionali, sa di cosa tratta il gioco e queste sono cose che capitano. Anche a noi è già capitato in altre occasioni, si va avanti. Laè chiaro che era un obiettivo andare il più avanti possibile ma ora testa al campionato. Siamo in testa eunadaper cercare di chiudere la stagione alla grande con un ...

Shahrazad1784 : @bonjovi1982 @dydsix Kondo è stato una grandissima delusione. Credevo in lui come giocatore, invece ennesimo fumo v… - serieAnews_com : 3?????? La #Juve guarda avanti dopo la delusione #Champions: netto 3-1 al #Cagliari con tripletta di #CR7 e risposta… -

...che sta vivendo un momento molto delicato nella sua carriera in Italia dopo la cuocente... Duncan, Nainggolan e Nandez a centrocampo e per concludere il duo offensivo con Joao Pedro e... ripartire subito in Campionato dopo la cocentenegli ottavi di Champions è stato ... La tripletta realizzata contro il Cagliari (diil gol della bandiera per i sardi) conferma che non ...I Blues possono essere considerati una sorpresa e si candidano ad essere una possibile outsider, delusione per la compagine di Simeone che non ha realizzato nemmeno un gol in due partite. Gli spagnolo ...Nella sfida di ritorno degli ottavi fra Chelsea e Atletico Madrid, raccoglie il successo la formazione di Tuchel. I Blues, volano ai quarti di finale grazie alle reti di Ziyech prima, ed Emerson Palmi ...