«Silenzio», foto dalla scuola ai tempi della pandemia (Di sabato 20 marzo 2021) Cinzia Pedrizzetti, fotografa e regista, quest’anno quando ha accompagnato per la prima volta suo figlio a scuola ha dovuto lasciarlo al cancello. Lupo ha fatto il suo ingresso in una prima elementare milanese da solo, e poco dopo avrebbe scoperto una classe fatta di banchi singoli, e nuovi compagni con una mascherina colorata sul volto. Leggi su vanityfair (Di sabato 20 marzo 2021) Cinzia Pedrizzetti, fotografa e regista, quest’anno quando ha accompagnato per la prima volta suo figlio a scuola ha dovuto lasciarlo al cancello. Lupo ha fatto il suo ingresso in una prima elementare milanese da solo, e poco dopo avrebbe scoperto una classe fatta di banchi singoli, e nuovi compagni con una mascherina colorata sul volto.

Advertising

96zruby : farò finta di non aver visto quelle foto silenzio - giorgia47094986 : Beato il pH sempre grandi gioie ?? Ammirate in silenzio Comunque se è essere #clario vuol dire partorire le cazzate… - DinaFCarniello : RT @scrutacieli: Avrei bisogno di un poco di pace in questa confusione di pensieri. Voi avete una foto del silenzio? Io, tra le altre, ho q… - jungsmile_JK : @HOLLANDWBTS Già mi manca poi devo vedere pure questo foto... Vado a soffrire in silenzio - _ELiEclipse : RT @scrutacieli: Avrei bisogno di un poco di pace in questa confusione di pensieri. Voi avete una foto del silenzio? Io, tra le altre, ho q… -