“Sì, è un condono”, ma…: come Draghi ha stoppato le richieste della Lega sullo stralcio delle cartelle (Di sabato 20 marzo 2021) “Sì è un condono”, ha ammesso ieri Mario Draghi in conferenza stampa parlando dello stralcio delle cartelle esattoriali sotto i 5mila euro. Ma se fosse stato per Salvini la cancellazione avrebbe riguardato tutti, e non solo chi ha redditi sotto i 30mila euro. E le cartelle cancellate avrebbero riguardato gli anni che vanno dal 2000 al 2015 invece dell’arco temporale poi approvato, che si ferma al 2011. Draghi ha comunque fatto una concessione alla Lega e a Forza Italia. Anche questa con un “ma”. Ecco quale. Draghi in conferenza stampa ha spiegato: “Questo in effetti è un condono ma di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiano contenuti nell’importo di 5000 euro” che al netto di sanzioni varie “corrispondono circa a ... Leggi su nextquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) “Sì è un”, ha ammesso ieri Marioin conferenza stampa parlando delloesattoriali sotto i 5mila euro. Ma se fosse stato per Salvini la cancellazione avrebbe riguardato tutti, e non solo chi ha redditi sotto i 30mila euro. E lecancellate avrebbero riguardato gli anni che vanno dal 2000 al 2015 invece dell’arco temporale poi approvato, che si ferma al 2011.ha comunque fatto una concessione allae a Forza Italia. Anche questa con un “ma”. Ecco quale.in conferenza stampa ha spiegato: “Questo in effetti è unma di multe di oltre 10 anni fa, che noi abbiano contenuti nell’importo di 5000 euro” che al netto di sanzioni varie “corrispondono circa a ...

