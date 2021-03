Sharon Stone rivela | mi chiesero di fare sesso sul set

(Di sabato 20 marzo 2021) Nella autobiografia in uscita il 30 marzo, dal titolo "The beauty of living twice", l`attrice icona di "Basic instinct"anche una serie di molestie sessuali subite sul set. In particolare racconta un episodio: un produttore, di cui nonil nome, le chiese direalmente sul set con il co-protagonista per rendere "più frizzante" la scena. "Questo produttore - scrive l`attrice, che ora ha 63 anni - mi portò nel suo ufficio e cominciò a camminare avanti e indietro, mentre mi spiegava perché avrei dovuto farmi l`attore sul serio in modo da creare la giusta chimica sullo schermo".Il produttore, racconta l`attrice, disse che lui stesso, quando era attore, aveva fatto realmentesul set con Ava Gardner. Era convinto, disse all`attrice, che avrebbe aiutato anche l`altro protagonista ...

Uscirà il 30 marzo, ma sta già facendo discutere l' autobiografia di, intitolata "The beauty of living twice" . L'attrice, in alcuni estratti del libro pubblicati in anteprima da Vanity Fair negli Stati Uniti, ha raccontato le molestie incontrate nel ...C'è un caso da #MeToo che ha coinvolto una delle attrici più famose e sensuali di Hollywood:. Nella autobiografia in uscita il 30 marzo, dal titolo 'The beauty of living twice', l'attrice icona di 'Basic instinct' rivela una serie di molestie sessuali subite sul set. In ...Il co-protagonista era William Baldwin La famosa scena dell`interrogatorio di Basic Instinct è stata girata ingannando Sharon Stone ha rivelato l`attrice stessa in un estratto della sua biografia, The ...Sharon Stone sottoposta a pressioni per fare sesso sul set con i colleghi, o mostrare le parti intime, come nel film Basic Instinct.