Sharon Stone | Mi chiesero di fare sesso sul set per creare la giusta chimica con l' attore”

(Di sabato 20 marzo 2021) C’è un caso da #MeToo che ha coinvolto una delle attrici più famose e sensuali di Hollywood:. Nella autobiografia in uscita il 30 marzo, dal titolo “The beauty of living twice”, l’attrice icona di “Basic instinct” rivela una serie di molestie sessuali subite sul set.In particolare l’attrice racconta un episodio: un produttore, di cui non rivela il nome, le chiese direalmente sul set con il co-protagonista per rendere “più frizzante” la scena. “Questo produttore - scrive l’attrice, che ora ha 63 anni - mi portò nel suo ufficio e cominciò a camminare avanti e indietro, mentre mi spiegava perchè avrei dovuto farmi l’sul serio in modo dalasullo schermo”. Il produttore, racconta l’attrice, disse che ...

Uscirà il 30 marzo, ma sta già facendo discutere l' autobiografia di, intitolata "The beauty of living twice" . L'attrice, in alcuni estratti del libro pubblicati in anteprima da Vanity Fair negli Stati Uniti, ha raccontato le molestie incontrate nel ...C'è un caso da #MeToo che ha coinvolto una delle attrici più famose e sensuali di Hollywood:. Nella autobiografia in uscita il 30 marzo, dal titolo 'The beauty of living twice', l'attrice icona di 'Basic instinct' rivela una serie di molestie sessuali subite sul set. In ...L’attrice nell’autobiografia in uscita svela le molestie subite durante la carriera e torna anche sulla famosa scena del film del 1992 in cui accavalla le gambe ...L’attrice icona di “Basic instinct” rivela una serie di molestie sessuali subite sul set nella autobiografia in uscita il 30 marzo, dal titolo “The beauty of living twice” ...