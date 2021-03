Sgozzano e bruciano un cane | l' ipotesi raggelante Le indagini della politica locale

(Di sabato 20 marzo 2021) Hanno sgozzato e bruciato un. Questo il macabro ritrovamento ad Avezzano all'interno di un insediamento comunale ancora in fase di ultimazione nella zona nord di Avezzano (L'Aquila), in ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Sgozzano bruciano

Tempi.it

Hanno sgozzato e bruciato un cane . Questo il macabro ritrovamento ad Avezzano all'interno di un insediamento comunale ancora in fase di ultimazione nella zona nord di Avezzano (L'Aquila), in ...Hanno sgozzato e bruciato un cane . Questo il macabro ritrovamento ad Avezzano all'interno di un insediamento comunale ancora in fase di ultimazione nella zona nord di Avezzano (L'Aquila), in ...