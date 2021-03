Sgarbi ora crede al Covid | “L’ho avuto | ho capito che si muore ma vanno curati anche i malati di cancro”

Leggi su secoloditalia

(Di sabato 20 marzo 2021) “Basta retorica sui medici. Il medico deve stare in ospedale, cura iche ci sono. Se poi trascura idiè già un medico che mi sta sul cazzo. Non c’è solo ilal mondo. Io hoile ne sono uscito, e ho unalle palle e non ne sono ancora uscito. Certo che li ringraziamo i medici, ma per tutte le malattie”. Così Vittorioin una diretta su Internet, e parlando poi a La Zanzara su Radio 24 conferma la notizia: “Il mio medico, Mario Pepe, mi ha fatto delle analisi e mi ha detto che ho gli anticorpi, e che probabilmente hoil Coronavirus a dicembre. Dunque ho gli anticorpi, non devo fare il vaccino per sei mesi e sono perfettamente a posto. Sono stato asintomatico senza ...