Sessisti anche tra di loro: il leghista Savoi chiama 'tr*ie' due consigliere passate a Fratelli d'Italia (Di sabato 20 marzo 2021) Il bello è che poi, quando gli si dà dei Sessisti, dei razzisti o dei fascisti, all'estrema destra arruffano le penne e negano. Ma poi, quando succede qualcosa, ci sono sempre loro dietro. Stavolta, ...

R0967S : RT @globalistIT: Però quando gli si dà dei sessisti si offendono. Ma basta semplicemente lasciarli parlare, si rivelano per quel che sono..… - globalistIT : Però quando gli si dà dei sessisti si offendono. Ma basta semplicemente lasciarli parlare, si rivelano per quel che… - Toxophoros : ?Hello? benvenuti nel mio profilo, questo è un safe place per tutti ?goodbye? solo se siete omofobi/sessisti/razzi… - ErDuca79 : @rachaelwrld Una bestemmia è offensiva in qualsiasi contesto venga pronunciata,non solo social,non lamentarti se di… - brendalp94 : Anche in Giappone non riescono a non essere sessisti. Si dimettono piuttosto -