Serie e film: cosa vedere questo weekend in tv. I consigli del regista Matteo Vicino su TPI (Di sabato 20 marzo 2021) cosa vedere questo weekend in tv: la rubrica di TPI Anche questa settimana Netflix non offre uscite meritorie. Sembra che la piattaforma si stia avvitando sul politicamente corretto in maniera forse troppo invasiva. E' un fenomeno curioso, ora che ai posti di potere della piattaforma, dagli Stati Uniti all'Italia, vi sono finalmente donne, sembra si sia perso il coraggio per rischiare su opere forti. La divisione italiana di Netflix, dal suo avvento, non ha ancora prodotto un'opera di vera qualità o libertà espressiva. La divisione americana alterna capolavori come Uncut Gems (Diamanti Grezzi) a disastri di bassa lega. Siamo ben lontani dalla qualità media dell'inizio dell'esperienza Netflix, che esordì col botto con il film Beasts of no Nation, che consiglio, ancora in catalogo, ...

