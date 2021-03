Serie B | Vicenza-Pescara | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 20 marzo 2021) Per la 30a giornata del campionato diB, allo stadio Romeo Menti ilospita ilper una sfida salvezza decisiva soprattutto per gli ospiti. Nella gara d’andata, allo stadio Adriatico vinse ilper 3-2, reti di Memushaj e Galano per ile Meggiorini, Jallow e Dalmonte per il. Analizziamo situazione generale,e dove vedere. Il momento di forma delle squadre Ildi Mimmo Di Carlo si trova in una situazione relativamente tranquilla di classifica, + 7 dalla zona playout quando mancano 9 gare alla fine del campionato. Una distanza di sicurezza che però non permette ai biancorossi di abbassare la guardia, per ottenere ...

Scontro salvezza (B) QUOTE E PRONOSTICO Per un pronostico suPescara possiamo avvalerci delle quote ufficiali che sono state emesse dall'agenzia Snai: vediamo allora quello che ci ...Vale anche per il Cosenza che viene da un pari interno contro il, con 2 punti conquistati ... RISULTATIB, CLASSIFICA/ Diretta gol: testa - coda a Empoli, live score DIRETTA REGGIANA ...Sabato 20 marzo va in campo Vicenza-Pescara, incontro valido per la Serie B 2020-21. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta radio s ...La partita Vicenza – Pescara del 20 marzo 2021 in diretta: presentazione, formazioni e cronaca con commento in tempo reale, dove vedere il match valido per la trentesima giornata di Serie B VICENZA – ...