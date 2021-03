Serie B | Monza-Venezia | probabili formazioni e diretta tv

(Di sabato 20 marzo 2021) Scontro diretto per la promozione inA tra, gara in programma alle 16:00 e valida per la 30a giornata di campionato diB. Ilè al secondo posto in classifica mentre ilinsegue a 4 punti di distanza. Nella gara d’andata in laguna vinse il2-0 con le reti di Carlos Augusto e Dany Mota. Analizziamo la situazione, lee dove vedere. Come stanno le squadre Ildi Galliani ha staccato la Salernitana al secondo posto grazie alla vittoria sulla Reggiana nel turno infrasettimanale. La squadra di Brocchi ha perso solo una volta nelle ultime 6 gare (in trasferta contro la Reggina). Dopo una ...

L 'ultima ottenuta anel turno infrasettimanale, un match giocato contro una squadra che sta correndo per il salto diretto inA, ma che comunque ha acuito la crisi della formazione ...PRONOSTICIB: EMPOLI ENTELLA Si parte dal testa - coda della 30giornata: l'Empoli ha giocato ... ma ha trovato la vittoria solo a due minuti dal 90' confermando il vantaggio sule ...Sabato 20 marzo va in campo Monza-Venezia, incontro valido per la Serie B 2020-21. Si tratta di un match in programma per il campionato cadetto italiano di calcio. Potete seguirla in diretta radio str ...Gli amaranto vogliono andare alla sosta con un risultato positivo e magari accorciare sui clivensi avanti in classifica di 6 lunghezze e in zona play off ...