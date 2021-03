Serie B: Coda travolge Nesta, l'Empoli vola, pari tra Reggiana e Cosenza (Di sabato 20 marzo 2021) Brutta sconfitta casalinga per il Frosinone , battuto 3 - 0 dal Lecce. Nesta , che ieri aveva festeggiato quarantacinque anni, è costretto ad arrendersi al gol di Rodriguez e alla doppietta di Coda . ... Leggi su corrieredellosport (Di sabato 20 marzo 2021) Brutta sconfitta casalinga per il Frosinone , battuto 3 - 0 dal Lecce., che ieri aveva festeggiato quarantacinque anni, è costretto ad arrendersi al gol di Rodriguez e alla doppietta di. ...

Advertising

Etzi2891 : RT @LorenzoRizz97: @delinquentweet Massimo Coda in serie B: - Leccezionaleit : Coda: “Stiamo dando il massimo”. Quarta partita consecutiva in gol per l'attaccante del Lecce che analizza il succe… - psb_original : Lecce, Coda: 'Dopo il rigore sbagliato ho azzerato subito e l'ho buttata dentro. Serie A? Noi stiamo facendo il nos… - Leccezionaleit : LE PAGELLE/ Frosinone-Lecce 0-3. Eroe di giornata ancora il bomber Massimo Coda, autore di un'altra doppietta e sem… - sportli26181512 : Frosinone-Lecce 0-3: Il match della trentesima giornata della Serie B ha visto il Lecce battere nettamente il Frosi… -

Ultime Notizie dalla rete : Serie Coda Serie B: Coda travolge Nesta, l'Empoli vola, pari tra Reggiana e Cosenza Brutta sconfitta casalinga per il Frosinone , battuto 3 - 0 dal Lecce. Nesta , che ieri aveva festeggiato quarantacinque anni, è costretto ad arrendersi al gol di Rodriguez e alla doppietta di Coda . L'attaccante, che ha firmato la quarta doppietta consecutiva ed è arrivato a 20 gol in campionato, ha anche fallito un calcio di rigore. I ciociari perdono così terreno nella corsa ad un posto ...

Incredibile, Coda è imprendibile: "Dedico questa doppietta a tutto l'ambiente giallorosso" FROSINONE - Quarta doppietta consecutiva per Massimo Coda che vola a 20 gol in campionato e mette le ali al Lecce. La squadra salentina espugna il Benito Stirpe e sente profumo di serie A con la quarta vittoria consecutiva. Il bomber al termine della ...

Serie B: Coda travolge Nesta, l'Empoli vola, pari tra Reggiana e Cosenza Corriere dello Sport.it Lecce, Coda: “Dopo il rigore sbagliato ho azzerato subito e l’ho buttata dentro. Serie A? Noi stiamo facendo il nostro” CODA LECCE – L’attaccante del Lecce Massimo Coda ha commentato ... Penso che faccia piacere a tutti. Serie A? Noi stiamo facendo il nostro, più di questo non possiamo. Dobbiamo continuare su questa ...

POST MATCH/ Coda: “Stiamo dando il massimo” FROSINONE – Ecco il commento a caldo di Massimo Coda, attaccante del Lecce protagonista anche contro il Frosinone con la sua quarta doppietta consecutiva: “Stava per interromp ...

Brutta sconfitta casalinga per il Frosinone , battuto 3 - 0 dal Lecce. Nesta , che ieri aveva festeggiato quarantacinque anni, è costretto ad arrendersi al gol di Rodriguez e alla doppietta di. L'attaccante, che ha firmato la quarta doppietta consecutiva ed è arrivato a 20 gol in campionato, ha anche fallito un calcio di rigore. I ciociari perdono così terreno nella corsa ad un posto ...FROSINONE - Quarta doppietta consecutiva per Massimoche vola a 20 gol in campionato e mette le ali al Lecce. La squadra salentina espugna il Benito Stirpe e sente profumo diA con la quarta vittoria consecutiva. Il bomber al termine della ...CODA LECCE – L’attaccante del Lecce Massimo Coda ha commentato ... Penso che faccia piacere a tutti. Serie A? Noi stiamo facendo il nostro, più di questo non possiamo. Dobbiamo continuare su questa ...FROSINONE – Ecco il commento a caldo di Massimo Coda, attaccante del Lecce protagonista anche contro il Frosinone con la sua quarta doppietta consecutiva: “Stava per interromp ...