Serie B, buona la prima per Rastelli. Floccari guida la Spal al successo sul Cittadella (Di sabato 20 marzo 2021) successo di misura della Spal sul Cittadella per 1-0, in una sfida importante in chiave playoff. Agli estensi basta un gol messo a segno dal suo bomber, l’eterno Floccari al primo minuto della ripresa per aver ragione di un Cittadella che non si è mai reso davvero pericoloso dalle parti di Berisha. Anzi, sono stati gli Spallini ad andare più vicini al raddoppio con Missiroli. Vittoria aggancia proprio il Cittadella al sesto posto con 45 punti, in piena zona playoff. buona la prima per Rastelli sulla panchina ferrarese. Foto: Sito Spal L'articolo proviene da Alfredo Pedullà. Leggi su alfredopedulla (Di sabato 20 marzo 2021)di misura dellasulper 1-0, in una sfida importante in chiave playoff. Agli estensi basta un gol messo a segno dal suo bomber, l’eternoal primo minuto della ripresa per aver ragione di unche non si è mai reso davvero pericoloso dalle parti di Berisha. Anzi, sono stati glilini ad andare più vicini al raddoppio con Missiroli. Vittoria aggancia proprio ilal sesto posto con 45 punti, in piena zona playoff.lapersulla panchina ferrarese. Foto: SitoL'articolo proviene da Alfredo Pedullà.

