Serie A, Spezia-Cagliari: probabili formazioni e dove vederla (Di sabato 20 marzo 2021) Spezia–Cagliari è uno snodo fondamentale per la lotta salvezza: i sardi sembravano rinati con la cura Semplici, i ragazzi di Italiano scelgono la strada del bel gioco. La distanza tra le due compagini è di quattro punti, con entrambe quindi inglobate nel rischio retrocessione. Lo Spezia non vince da cinque partite e precisamente dalla migliore prestazione stagionale, quella contro il Milan; dopodiché due pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultima contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una vittoria sarebbe fondamentale per prendere ossigeno e sperare in una storica salvezza. Il Cagliari, dopo due successi consecutivi all’arrivo di Semplici, nelle ultime due uscite ha accumulato solo un punto. La scorsa domenica la sconfitta contro la Juventus è sembrata quasi inevitabile di fronte al mostro Cristiano Ronaldo. Ecco le ... Leggi su metropolitanmagazine (Di sabato 20 marzo 2021)è uno snodo fondamentale per la lotta salvezza: i sardi sembravano rinati con la cura Semplici, i ragazzi di Italiano scelgono la strada del bel gioco. La distanza tra le due compagini è di quattro punti, con entrambe quindi inglobate nel rischio retrocessione. Lonon vince da cinque partite e precisamente dalla migliore prestazione stagionale, quella contro il Milan; dopodiché due pareggi e tre sconfitte, di cui l’ultima contro l’Atalanta al Gewiss Stadium. Una vittoria sarebbe fondamentale per prendere ossigeno e sperare in una storica salvezza. Il, dopo due successi consecutivi all’arrivo di Semplici, nelle ultime due uscite ha accumulato solo un punto. La scorsa domenica la sconfitta contro la Juventus è sembrata quasi inevitabile di fronte al mostro Cristiano Ronaldo. Ecco le ...

