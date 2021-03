Serie A, Spezia-Cagliari: 4-3-3 per Italiano, Joao Pedro in attacco. Le formazioni ufficiali (Di sabato 20 marzo 2021) E' tutto pronto per Spezia-Cagliari.Si affronteranno questo pomeriggio al "Picco" Spezia e Cagliari, nella sfida valida per la ventottesima giornata di Serie A. Un impegno importante per entrambe le compagini, reduci da due sconfitte maturate rispettivamente contro Atalanta e Juventus, e dunque in cerca di preziosi punti in chiave salvezza. Di seguito, le formazioni ufficiali:Spezia (4-3-3): Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All.: Italiano. A disposizione: Rafael, Acampora, Agoumè, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Sena.Cagliari (3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) E' tutto pronto per.Si affronteranno questo pomeriggio al "Picco", nella sfida valida per la ventottesima giornata diA. Un impegno importante per entrambe le compagini, reduci da due sconfitte maturate rispettivamente contro Atalanta e Juventus, e dunque in cerca di preziosi punti in chiave salvezza. Di seguito, le(4-3-3): Zoet; Marchizza, Erlic, Ismajli, Ferrer; Pobega, Ricci, Maggiore; Gyasi, Piccoli, Farias. All.:. A disposizione: Rafael, Acampora, Agoumè, Nzola, Terzi, Bastoni, Chabot, Verde, Dell'Orco, Vignali, Agudelo, Sena.(3-5-2): Cragno; Klavan, Godin, Rugani; Nandez, Marin, Nainggolan, Duncan, Lykogiannis; ...

