Serie A, l’analisi di Zeman: “C’era già un gap che si è dilatato, ecco perchè le italiane sono in crisi in Europa” (Di sabato 20 marzo 2021) Zdenek Zeman e la crisi del calcio italiano.VIDEO Serie A, si avvicina lo sprint finale: il calendario a confronto delle prime cinqueIl tecnico boemo con un passato a Roma e Lazio, tra le altre, nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.Serie A, Parma-Genoa 1-2: doppio Scamacca risponde alla rovesciata di Pellè. La classifica aggiornata"Non siamo mai stati grandi lavoratori. Siamo indietro fisicamente, tecnicamente e tatticamente. C'era già un gap che si è dilatato con il virus, il problema è ampio. Ma siano concesse le attenuanti generiche. È l'ennesimo campanello d'allarme, vuol dire che si è commesso qualche errore in precedenza".VIDEO Milan, Donnarumma premiato al Gran Galà del calcio: “Ringrazio i miei difensori” Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021) Zdeneke ladel calcio italiano.VIDEOA, si avvicina lo sprint finale: il calendario a confronto delle prime cinqueIl tecnico boemo con un passato a Roma e Lazio, tra le altre, nel corso dell'intervista concessa all'edizione odierna de 'Il Corriere dello Sport', ha rilasciato le seguenti dichiarazioni.A, Parma-Genoa 1-2: doppio Scamacca risponde alla rovesciata di Pellè. La classifica aggiornata"Non siamo mai stati grandi lavoratori. Siamo indietro fisicamente, tecnicamente e tatticamente. C'era già un gap che si ècon il virus, il problema è ampio. Ma siano concesse le attenuanti generiche. È l'ennesimo campanello d'allarme, vuol dire che si è commesso qualche errore in precedenza".VIDEO Milan, Donnarumma premiato al Gran Galà del calcio: “Ringrazio i miei difensori”

Advertising

Mediagol : #SerieA, l'analisi di Zeman: 'C'era già un gap che si è dilatato, ecco perchè le italiane sono in crisi in Europa'… - infoitsport : Fantacalcio, l’analisi assist della 28^ giornata di Serie A 2020/21 - calciodangolo_ : ? #Fantacalcio | L'analisi assist per la 28^ giornata di #SerieA: bonus per #Zappacosta e #Pjaca ???? - Angolo_Atalanta : ? #Fantacalcio | L'analisi assist per la 28^ giornata di #SerieA: bonus per #Zappacosta e #Pjaca ???? - Angolo_Viola : ? #Fantacalcio | L'analisi assist per la 28^ giornata di #SerieA: bonus per #Zappacosta e #Pjaca ???? -

Ultime Notizie dalla rete : Serie l’analisi Tappo in gomma farmaceutica Rapporto di mercato di fornitori chiave, tipi, potenziali applicazioni, crescita futura e prospettive per il 2030 - Genovagay Genova Gay