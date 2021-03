Serie A | il Bologna ribalta il Crotone

Leggi su itasportpress

(Di sabato 20 marzo 2021) Sembrava un pomeriggio di grande gioia per il, ma ben presto si è trasformato in un incubo. I calabresi, vanno avanti 2-0 ma poi si fanno rimontare e battere 3-2 daldi Mihajlovic. Messias e Simy in rete per la squadra di Cosmi, mentre Soumaoro, Schouten e Skov Olsen siglano il ribaltone del. Per illa salvezza si complica sempre di più, mentre per gli uomini di Mihajlovic, che giocano un grande secondo tempo, è la seconda vittoria consecutiva.MARCATORI: 32? Messias, 37? rig. Simy (C); 62? Soumaoro, 70? Schouten, 85? Skov Olsen (B)(3-4-3): Cordaz; Djidji, Golemic, Cuomo (86? Riviere); Pedro Pereira, Benali, Petriccione (75? Vulic), Molina; Messias, Simy, Di Carmine (75? Rispoli). All. Cosmi(4-2-3-1): Skorupski; Tomiyasu, Soumaoro, Danilo, ...