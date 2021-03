Serie A, Crotone-Bologna 2-3: successo per Mihajlovic, Soumaoro, Schouten e Skov Olsen firmano la rimonta. La classifica (Di sabato 20 marzo 2021) successo del Bologna a Crotone.Missione compiuta per il Bologna che, grazie ai cambi, batte in rimonta il Crotone e conquista così tre preziosissimi punti fuori casa che gli permettono di volare al decimo posto in classifica. Un match rocambolesco e ricco di gol ed emozioni che, nel primo tempo, aveva visto la compagine calabrese passare in vantaggio grazie alle reti di Messias e Simy. Ma nella ripresa, Mihajlovic, cambia uomin e il Bologna cambia volto alla gara. Soumaoro accorcia, poi completano la rimonta due subentrati: Schouten e Skov Olsen. I rossoblù si portano così a quota 34 punti, condannando il Crotone all'ultimo posto in ... Leggi su mediagol (Di sabato 20 marzo 2021)del.Missione compiuta per ilche, grazie ai cambi, batte inile conquista così tre preziosissimi punti fuori casa che gli permettono di volare al decimo posto in. Un match rocambolesco e ricco di gol ed emozioni che, nel primo tempo, aveva visto la compagine calabrese passare in vantaggio grazie alle reti di Messias e Simy. Ma nella ripresa,, cambia uomin e ilcambia volto alla gara.accorcia, poi completano ladue subentrati:. I rossoblù si portano così a quota 34 punti, condannando ilall'ultimo posto in ...

