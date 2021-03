Se il ponte tra Usa e Cina è il clima (via Italia) (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo il tempestoso summit di alto livello tra Cina e Stati Uniti, le domande si moltiplicano. Certamente gli screzi non hanno portato a nessun tipo di dialogo costruttivo (almeno pubblicamente): Washington mantiene una forte postura nei confronti di Pechino, dai diritti umani alla tecnologia, e il Dragone ha di nuovo ingiunto all’Aquila di non interferire in quelli che ritiene affari nazionali, sfidando il potere americano a muso duro. Il summit di Anchorage, insomma, non prelude a nessun colloquio strutturato nel tempo, come hanno confermato da entrambe le parti. Si è trattato di un primo avviCinamento – o almeno, il primo dell’era Biden – tra due superpotenze che si guardano in cagnesco. Ci sono però questioni che travalicano i confini del contenzioso Cina-Usa, come il clima, argomento che Joe Biden e Xi Jinping ... Leggi su formiche (Di sabato 20 marzo 2021) Dopo il tempestoso summit di alto livello trae Stati Uniti, le domande si moltiplicano. Certamente gli screzi non hanno portato a nessun tipo di dialogo costruttivo (almeno pubblicamente): Washington mantiene una forte postura nei confronti di Pechino, dai diritti umani alla tecnologia, e il Dragone ha di nuovo ingiunto all’Aquila di non interferire in quelli che ritiene affari nazionali, sfidando il potere americano a muso duro. Il summit di Anchorage, insomma, non prelude a nessun colloquio strutturato nel tempo, come hanno confermato da entrambe le parti. Si è trattato di un primo avvimento – o almeno, il primo dell’era Biden – tra due superpotenze che si guardano in cagnesco. Ci sono però questioni che travalicano i confini del contenzioso-Usa, come il, argomento che Joe Biden e Xi Jinping ...

Ultime Notizie dalla rete : ponte tra Verona, dal 22 marzo chiude Ponte San Marco, disagi per 15 giorni Verona, da lunedì 22 marzo Ponte San Marco chiuso per lavori. Da lunedì 22 marzo, per due settimane, è chiuso al traffico il ponte di via San Marco , tra l'intersezione con viale Galliano e via Camuzzoni. Il viadotto è interessato da un articolato intervento di sistemazione, che ne consentirà la messa in sicurezza. La ...

Covid, online l'elenco delle farmacie per tamponi gratuiti a studenti e loro familiari ... contribuendo così a favorire il più possibile lo screening tra i cittadini. L'elenco delle ...Nord Ovest X X Mollica via Nazionale 30 " Barga LU Nord Ovest X X Nuova Farmacia Ecologica piazza del Ponte ...

FAI ponte tra culture, delegazione FAI di Matera promuove corso di formazione per mediatori artistico-culturali Sassilive.it Performance da vedere online per celebrare Alda Merini hanno percorso il tratto tra i Navigli, dal ponte dedicato alla poetessa milanese a via Magolfa 32. Qui si trova la Casa delle Arti - Spazio Alda Merini, di cui ha assunto la gestione l'Associazione ...

San Giovanni, vanno avanti i lavori del nuovo ponte sul Brembo: pronto entro inizio estate Sono entrati nella fase finale i lavori per la realizzazione del nuovo ponte comunale e della relativa bretella stradale a San Giovanni Bianco.

