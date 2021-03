Scuola | col decreto Sostegni niente più decurtazione di permessi per il personale che si assenta per la vaccinazione anti Covid

(Di sabato 20 marzo 2021) I docenti, i collaboratori scolastici, ma anche ilamministrativo che nelle prossime settimane si sottoporrà alla somministrazione del vaccino contro il-19 non dovrà più perdere un giorno di permesso retribuito, ma sarà giustificato. A mettere una toppa al problema sollevato nei giorni scorsi dall’onorevole Vittoria Casa (M5S) e segnalato dal ilfattoquotidiano.it, è arrivato il. Ad annunciarlo è stato il ministero dell’Istruzione che venerdì sera, terminata la conferenza stampa del premier Mario Draghi, ha spiegato: “Per una migliore gestione dell’emergenza e a tutela dei diritti dei lavoratori, l’assenza dal lavoro deldocente, educativo, amministrativo, tecnico e ausiliario delle istituzioni scolastiche per la somministrazione del vaccino contro il ...

