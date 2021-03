Scuola, "aperta subito, sia equiparata a servizio essenziale", manifestazione domani a Roma ed almeno altre 25 città (Di sabato 20 marzo 2021) Roma, 20 mar. (Adnkronos) - domani alle 15 manifestazione a piazza del Popolo nella Capitale del comitato Romano della rete nazionale 'Scuola in presenza', "rigorosamente apartitica e trasversale", costituitasi poco meno di un paio di settimane fa, a cui aderiscono una ventina di comitati di genitori, studenti e docenti di tutta Italia chiedendo "rispetto della Costituzione italiana e della crescita didattica, sociale e umana dei nostri figli, futuro del Paese". In programma manifestazioni in almeno altre 25 città italiane. Tra le richieste, la riapertura immediata, in sicurezza, di tutte le scuole di ordine e grado d'Italia "da equiparare a servizio essenziale". "In pochi giorni abbiamo costituito un comitato ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021), 20 mar. (Adnkronos) -alle 15a piazza del Popolo nella Capitale del comitatono della rete nazionale 'in presenza', "rigorosamente apartitica e trasversale", costituitasi poco meno di un paio di settimane fa, a cui aderiscono una ventina di comitati di genitori, studenti e docenti di tutta Italia chiedendo "rispetto della Costituzione italiana e della crescita didattica, sociale e umana dei nostri figli, futuro del Paese". In programma manifestazioni in25italiane. Tra le richieste, la riapertura immediata, in sicurezza, di tutte le scuole di ordine e grado d'Italia "da equiparare a". "In pochi giorni abbiamo costituito un comitato ...

