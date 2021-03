Scozia-Italia rugby | numeri | statistiche | precedenti Gli azzurri non vincono dal 2015

(Di sabato 20 marzo 2021) Oggi, sabato 20 marzo, alle ore 15.15ne, l’delscenderà in campo in casa della, nel match valido per la quinta giornata del Sei Nazioni 2021. Si tratta del confronto ufficiale numero 43 della storia tra. Nei 4234 vittorie degli scozzesi ed 8 degli. In questi 42 incontri, l’ha messo a segno 529 punti contro i 794 della, mentre guardando al conto delle mete, quelle deglisono 46, mentre quelle dellasono 81. Delle otto affermazioni azzurre, sei sono arrivate in casa e due in trasferta, tra le quali l’ultima in assoluto, datata 28 febbraio, quando nel Sei Nazioni ...

Federugby : ?? #Italrugby Il XV di Franco Smith per la partita con la Scozia ??????????????, ultimo turno del @sixnationsrugby 2021

L'c'è, in bilico invecee Irlanda. La situazione in peggioramento per ora non mette a rischio la serie A. Sempre più frequenti però le discussioni sulle disparità di trattamento. Lo ...Franco Smith, che sfideranno laalle 15.15 (in programma in tv su DMax).Oggi, sabato 20 marzo, alle ore 15.15 italiane, l'Italia del rugby scenderà in campo in casa della Scozia, nel match valido per la quinta giornata del Sei Nazioni 2021. Si tratta del confronto ufficia ...Si conclude, almeno per l'Italia, il Sei Nazioni 2021 di rugby: la quinta giornata, in attesa del recupero di Francia-Scozia, fissato per venerdì 26, scatta oggi, sabato 20 marzo, con il match Scozia- ...