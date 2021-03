Scozia-Italia oggi in tv: orario e diretta streaming Sei Nazioni 2021 rugby (Di sabato 20 marzo 2021) È il giorno di Scozia-Italia, ultimo impegno per l’Italrugby al Sei Nazioni 2021. Al Murrayfield di Edimburgo (ore 15.15 di oggi, sabato 20 marzo) i ragazzi di Smith faranno visita alla nazionale scozzese, nell’ultimo campo in cui gli Azzurri sono riusciti a vincere nel torneo ormai sei anni fa. Impresa che oggi appare quasi impossibile, con il cucchiaio di legno, l’ennesimo, ormai dietro l’angolo. La partita sarà visibile su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, e in streaming gratuito sul sito ufficiale. SportFace. Leggi su sportface (Di sabato 20 marzo 2021) È il giorno di, ultimo impegno per l’Italal Sei. Al Murrayfield di Edimburgo (ore 15.15 di, sabato 20 marzo) i ragazzi di Smith faranno visita alla nazionale scozzese, nell’ultimo campo in cui gli Azzurri sono riusciti a vincere nel torneo ormai sei anni fa. Impresa cheappare quasi impossibile, con il cucchiaio di legno, l’ennesimo, ormai dietro l’angolo. La partita sarà visibile su DMAX, canale 52 del digitale terrestre, e ingratuito sul sito ufficiale. SportFace.

