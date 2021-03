Scozia-Italia 52-10, azzurri chiudono il Sei Nazioni col quinto ko (Di sabato 20 marzo 2021) EDIMBURGO (Scozia) (ITALPRESS) – L'Italrugby chiude un Sei Nazioni da dimenticare con la quinta sconfitta in altrettante gare. Sul prato del Murrayfield di Edimburgo, la tana della Scozia, il XV di Franco Smith non riesce ad evitare l'undicesimo ‘cucchiaio di legnò della sua storia, il sesto di fila: gli Highlanders si impongono infatti per 52-10, condannando gli azzurri al 32esimo ko consecutivo nel Torneo. Eppure, sono gli azzurri a cominciare a testa bassa e al 6? sfondano la linea Maginot britannica con capitan Bigi. Garbisi ci mette del suo in fase di trasformazione e lo 0-7 è servito. La Scozia ripaga con la stessa moneta e pareggia i conti con Cherry al 10?, senza però trovare i punti aggiuntivi di Hoegg. Il capitano scozzese si riscatta al 13?, trasformando a dovere la meta di ... Leggi su liberoquotidiano (Di sabato 20 marzo 2021) EDIMBURGO () (ITALPRESS) – L'Italrugby chiude un Seida dimenticare con la quinta sconfitta in altrettante gare. Sul prato del Murrayfield di Edimburgo, la tana della, il XV di Franco Smith non riesce ad evitare l'undicesimo ‘cucchiaio di legnò della sua storia, il sesto di fila: gli Highlanders si impongono infatti per 52-10, condannando glial 32esimo ko consecutivo nel Torneo. Eppure, sono glia cominciare a testa bassa e al 6? sfondano la linea Maginot britannica con capitan Bigi. Garbisi ci mette del suo in fase di trasformazione e lo 0-7 è servito. Laripaga con la stessa moneta e pareggia i conti con Cherry al 10?, senza però trovare i punti aggiuntivi di Hoegg. Il capitano scozzese si riscatta al 13?, trasformando a dovere la meta di ...

