(Di sabato 20 marzo 2021) Proseguono le proteste contro il colpo di Stato in, all'indomani di una giornata che ha vistodieci manifestanti: ilcomplessivo dellecosì a quota 235. ...

Advertising

JohSogos : RT @MediasetTgcom24: Scontri Birmania, venerdì altri 10 morti: il bilancio sale a 235 vittime #birmania - 75simonetta : RT @MediasetTgcom24: Scontri Birmania, venerdì altri 10 morti: il bilancio sale a 235 vittime #birmania - MediasetTgcom24 : Scontri Birmania, venerdì altri 10 morti: il bilancio sale a 235 vittime #birmania - fmagursi : ASIATICA - La repressione dell'esercito birmano, gli scontri nelle fabbriche cinesi in Birmania, gli errori e le s… - RadioItaliaIRIB : Ancora scontri in Birmania, Yangon è un campo di battaglia -

Ultime Notizie dalla rete : Scontri Birmania

La Stampa

Proseguono le proteste contro il colpo di Stato in, all'indomani di una giornata che ha visto altri dieci manifestanti morti: il bilancio complessivo delle vittime sale così a quota 235. Secondo l'Associazione per l'assistenza ai prigionieri ...Leggi anche, continuano le proteste contro il golpe. L'Onu: "Già 149 vittime dal 1 febbraio"Milano, 19 mar. (LaPresse) - Un giornalista della Bbc in Birmania è scomparso, mentre continuano gli scontri tra le forze di sicurezza e i manifestanti ...Inchiesta sulle società che esportano nel paese. E quelle che ci arrivano tramite la Turchia. Le munizioni della Cheddite, trovate dai manifestanti birmani, usate da una ditta anatolica. Il caso Secur ...