Sci | Pinturault vince gigante finali e conquista Coppa del Mondo**

(Di sabato 20 marzo 2021) Lenzerheide, 20 mar. -(Adnkronos) - Alexisildelladidel Mondo di Lenerheide elagenerale e quella di specialità. Il francese si impone con il tempo di 2'15"75 davanti al croato Filip Zubcic (2'15"95) e al connazionale Mathieu Faivre (2'15"96). Quarto posto per l'austriaco Stefan Brennsteiner (2'16"21) appena davanti all'azzurro Luca De Aliprandini (2'16"39). Quattordicesimo Giovanni Borsotti (2'17"35). Nella classifica generalesale a 1200 punti, 107 in più dello svizzero Marco Odermatt, oggi solo undicesimo, con una sola gara, lo slalom di domani, da disputare e 100 punti in palio. Nella classifica dichiude con 700 punti, 51 in più ...

punta alla coppa di disciplina e a quella gigante avendo come unico avversario lo svizzero Marco Odermatt, solo 10/o in questa prima manche . Miglior azzurro e buon quarto posto per il ......ancora vincere la Coppa di gigante (ma ha 99 punti di ritardo da Odermatt e 74 da), ...sarà in diretta tv sui canali che ormai da molti anni sono i punti di riferimento per lo: Rai ...Un compleanno indimenticabile per Alexis Pinturault, corona una grande carriera vincendo il gigante maschile alle Finali di sci alpino di Lenzerheide che gli vale la Coppa del Mondo generale e quella ...Le grandi emozioni della penultima giornata delle finali di Coppa del Mondo, in diretta dalle ore 18.30 con Paolo De Chiesa. 'Imposta il promemoria' per ricevere una ...