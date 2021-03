Sci alpino, Roberta Melesi è terza nello slalom di Reiteralm di Coppa Europa vinto da Marte Monsen (Di sabato 20 marzo 2021) Marte Monsen ha vinto lo slalom conclusivo della Coppa Europa di sci alpino femminile 2020-2021 che si è disputato a Reiteralm (Austria) dove si stanno svolgendo le Finali. La norvegese ha fatto segnare i migliori crono in entrambe le manche (51.94 e 49.91) distanziando di 71 centesimi la svizzera Simone Wild, mentre è ottima terza la nostra Roberta Melesi a 1.07. Quarta posizione per la svedese Hanna Aronsson Elfman a 1.13, quinta per la canadese Britt Richardson a 1.26, mentre è sesta la svedese Sara Rask a 1.40, dopo aver rimontato ben 9 posizioni nella seconda manche, come la nordamericana. Settima la finlandese Erika Pykalainen a 1.47, ottava la nostra Karoline Pichler a 1.53, quindi completano la ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021)haloconclusivo delladi scifemminile 2020-2021 che si è disputato a(Austria) dove si stanno svolgendo le Finali. La norvegese ha fatto segnare i migliori crono in entrambe le manche (51.94 e 49.91) distanziando di 71 centesimi la svizzera Simone Wild, mentre è ottimala nostraa 1.07. Quarta posizione per la svedese Hanna Aronsson Elfman a 1.13, quinta per la canadese Britt Richardson a 1.26, mentre è sesta la svedese Sara Rask a 1.40, dopo aver rimontato ben 9 posizioni nella seconda manche, come la nordamericana. Settima la finlandese Erika Pykalainen a 1.47, ottava la nostra Karoline Pichler a 1.53, quindi completano la ...

chetempochefa : ?? A 22 anni dal suo ritiro, domani a #CTCF da @fabfazio avremo, per un’intervista in esclusiva, Deborah Compagnoni,… - Eurosport_IT : Vittoria nel gigante a Lenzerheide ? Coppa di specialità ? Coppa del Mondo generale ? Pinturault centra una storic… - sportface2016 : #SciAlpino, Petra #Vlhova vince la Coppa del Mondo femminile: la nuova classifica aggiornata - Gazzetta_it : #Sci, finali di Lenzerheide, lo slalom è della Lenzerheide, per la #Vlhova trionfo di Coppa - OA_Sport : #Sci alpino, #Liensberger e #Vlhova: festa per due! All’austriaca la Coppa del Mondo di slalom, alla slovacca la ge… -