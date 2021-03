Sci alpino, Pinturault si prende tutto: gara, Coppa del Mondo generale e di gigante. Quinto De Aliprandini (Di sabato 20 marzo 2021) Alexis Pinturault si prende tutto! Il francese, grazie alla vittoria nel gigante delle finali di Lenzerheide, ha conquistato la Coppa del Mondo generale e anche quella di specialità. Un trionfo comunque meritato per il transalpino, che ha finalmente rotto un tabù che lo voleva un eterno secondo. Questa volta Pinturault non ha sbagliato, confermando la leadership ottenuta nella prima manche, centrando il successo numero 34 della carriera. Pinturault ha vinto la classifica generale con una gara d’anticipo, portandosi a quota 1200 punti contro i 1093 dello svizzero Marco Odermatt, che si è visto superare anche in quella di specialità. Infatti l’elvetico indossava il pettorale rosso, ma ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Alexissi! Il francese, grazie alla vittoria neldelle finali di Lenzerheide, ha conquistato ladele anche quella di specialità. Un trionfo comunque meritato per il trans, che ha finalmente rotto un tabù che lo voleva un eterno secondo. Questa voltanon ha sbagliato, confermando la leadership ottenuta nella prima manche, centrando il successo numero 34 della carriera.ha vinto la classificacon unad’anticipo, portandosi a quota 1200 punti contro i 1093 dello svizzero Marco Odermatt, che si è visto superare anche in quella di specialità. Infatti l’elvetico indossava il pettorale rosso, ma ...

