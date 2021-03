Sci alpino, Pinturault ipoteca la Coppa del Mondo. De Aliprandini 4° a metà gara nel GS di Lenzerheide (Di sabato 20 marzo 2021) Alexis Pinturault mette il suo marchio nella prima manche del gigante delle Finali di Coppa del Mondo a Lenzerheide. Il transalpino ha chiuso nettamente al comando della classifica a metà gara, infliggendo distacchi molto pesanti a tutti gli avversari ed in particolare al diretto rivale Marco Odermatt, decimo e staccato di 1.66 dal francese. Una situazione che sicuramente favorisce il francese in chiave classifica generale di Coppa del Mondo (allungo decisivo ed ipoteca) e anche in quella di specialità. Il pettorale rosso in gigante è attualmente indosso allo svizzero, ma Odermatt deve chiudere almeno al secondo posto per essere sicuro di vincere la sfera di cristallo e dunque è obbligato ad una clamorosa ... Leggi su oasport (Di sabato 20 marzo 2021) Alexismette il suo marchio nella prima manche del gigante delle Finali didel. Il transha chiuso nettamente al comando della classifica a, infliggendo distacchi molto pesanti a tutti gli avversari ed in particolare al diretto rivale Marco Odermatt, decimo e staccato di 1.66 dal francese. Una situazione che sicuramente favorisce il francese in chiave classifica generale didel(allungo decisivo ed) e anche in quella di specialità. Il pettorale rosso in gigante è attualmente indosso allo svizzero, ma Odermatt deve chiudere almeno al secondo posto per essere sicuro di vincere la sfera di cristallo e dunque è obbligato ad una clamorosa ...

