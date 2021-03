Sci alpino, Petra Vhlova vince la Coppa del Mondo femminile (Di sabato 20 marzo 2021) La Coppa del Mondo di sci alpino parla per la prima volta nella sua storia slovacco. Petra Vhlova si è infatti aggiudicata la classifica generale femminile completando un’annata dominata dall’inizio alla fine. La 25enne di Liptovsky Mikulas, allenata dal selvinese Livio Magoni, ha infatti chiuso lo slalom speciale di Lenzerheide in sesta posizione ottenendo i punti necessari per vincere aritmeticamente l’ambito trofeo. Nonostante la mancata affermazione nella Coppa di specialità, la giovane slovacca ha saputo consolarsi con l’affermazione finale complice la cancellazione delle prove veloci che le ha consentito di creare un solco incolmabile sull’assente Lara Gut-Behrami. In grado di costruire il proprio successo fra i pali stretti, ... Leggi su bergamonews (Di sabato 20 marzo 2021) Ladeldi sciparla per la prima volta nella sua storia slovacco.si è infatti aggiudicata la classifica generalecompletando un’annata dominata dall’inizio alla fine. La 25enne di Liptovsky Mikulas, allenata dal selvinese Livio Magoni, ha infatti chiuso lo slalom speciale di Lenzerheide in sesta posizione ottenendo i punti necessari perre aritmeticamente l’ambito trofeo. Nonostante la mancata affermazione nelladi specialità, la giovane slovacca ha saputo consolarsi con l’affermazione finale complice la cancellazione delle prove veloci che le ha consentito di creare un solco incolmabile sull’assente Lara Gut-Behrami. In grado di costruire il proprio successo fra i pali stretti, ...

